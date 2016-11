Alpenkonvention als wirksamer Schutz?

Im Oktober hat Österreich für zwei Jahre die Präsidentschaft der Alpenkonvention übernommen - von Deutschland. Der internationale Vertrag zum Schutz der Alpen ist 25 Jahre alt. Freitag wurden in Salzburg neue Schwerpunkte vorgestellt.

„Der Schutz und die wirtschaftliche Entwicklung der Alpen gehen Hand in Hand und schließen sich nicht aus“, sagt Österreichs Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP).

„Rolle der Frau in der Bergwelt“

Österreich wolle in den nächsten Jahren neue Impulse setzen und „die Rolle der Frau in der Bergwelt“ stärken. Dazu treffen sich im April 2017 Vertreter aus Gebirgsregionen der Welt in Alpbach zum Austausch. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Zukunft der Berglandwirtschaft sein.

Die schweren Hochwasser und Muren im heurigen Jahr hätten gezeigt, wie stark der Alpenraum und die Bewohner von Naturkatastrophen betroffen sind, so Minister Rupprechter: „Die Sicherheit der Bevölkerung ist mir ein besonderes Anliegen und wird im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine immer größer werdende Herausforderung.“ Daher werde sich der nächste Alpenzustandsbericht dem Thema „Risiko Governance im Naturgefahrenkontext“ widmen. Außerdem soll ein eigener „Klima-Beirat“ eingesetzt werden.

1991 unterzeichnet

Die Alpenkonvention ist ein internationales Abkommen zwischen den Alpenländern Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Monaco, Schweiz und Slowenien sowie der EU. Es wurde am 7. November 1991 unterzeichnet.

