Waffen, Drogen in Hotelzimmer gefunden

Das Zimmermädchen eines Hotels in Salzburg-Maxglan hat Donnerstag in einem Zimmer eine Waffe entdeckt. Die Polizei entdeckte wenig später Drogen und weitere Waffen. Der 34-jährige Bewohner verweigert die Aussage.

Das Zimmermädchen meldete den Fund dem Manager des Hotels, der die Polizei rief. Diese rückte mit einem Diensthund an und fand mehr als 100 Gramm Amphetamin. Polizisten stellten weiters bei der Durchsuchung eine Signalpistole und zwei weitere Signalpistolen, die zum Verschießen von Schrotmunition ungebaut waren, dazu noch eine Gaspistole, Munition und Pyrotechnik sicher.

Verdächtiger will nur mit Richter sprechen

Der gebürtige Vorarlberger, der zuletzt „unstet“ gewesen sein soll, gab an, die Waffen zum Selbstschutz bei sich zu haben. Außerdem räumte er ein, kurz vor der Kontrolle die Droge Speed konsumiert zu haben. Ansonsten verweigerte er laut Ermittlern die Aussage und gab an, erst vor dem Untersuchungsrichter sprechen zu wollen. Der 34-Jährige wurde in die Justizanstalt Salzburg in Puch (Tennengau) eingeliefert.