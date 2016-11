ÖSV will Ski-WM 2023 für Saalbach

Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) bewirbt sich mit dem seit 2015 fixen Kandidaten Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) um die Austragung der alpinen Ski-WM 2023. Das beschlossen die ÖSV-Länderchefs am Mittwoch in Hochfilzen.

Bisher war noch offen gewesen, ob man sich um die WM 2023 oder erst um die von 2025 bemühen will. Die Salzburger Gemeinde Saalbach-Hinterglemm war 1991 schon einmal WM-Ausrichter. In Österreich fand das Großereignis zuletzt 2013 in Schladming statt.

Deadline im kommenden April

Die Bewerbungsfrist für 2023 läuft noch bis Ende April 2017. Die Entscheidung über die Vergabe fällt im Frühjahr 2018. Neben Saalbach interessiert sich auch Courchevel-Meribel (FRA) für die Austragung.

Die nächsten drei WM-Schauplätze sind St. Moritz (Schweiz/2017), Aare (Schweden/2019) und Cortina d’Ampezzo (Italien/2021).