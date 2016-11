Immobilienmarkt heuer rekordverdächtig

Ein neues Rekordjahr erwarten Experten heuer für den Salzburger Immobilienmarkt. Allein im ersten Halbjahr 2016 sind mehr als 4.000 Immobilien verkauft worden. 2015 waren es insgesamt 7.500. Der freie Markt boomt bei entsprechenden Preisen.

Diese Zahlen wurden Mittwoch bei der Eröffnung einer Filiale der Franchisekette Remax in Salzburg genannt. Kranzlmarkt 2 im Zentrum der Salzburger Altstadt: Das ist - laut Recherche der Immobilienvermittler von REMAX - mit 21 Mio. Euro die teuerste Immobilie, die bisher im Jahr 2016 in Salzburg den Besitzer gewechselt hat.

„Markt wird auf hohem Niveau einpendeln“

Die Quadratmeterpreise sind in der Stadt Salzburg in den vergangenen vier Jahren um 25 Prozent gestiegen, im Bezirk Salzburg-Umgebung um 18 Prozent. Das kann sich aber ändern, sagt der Experte Bernhard Reikersdorfer von Remax: „2016 könnte ein neues Rekordjahr werden. Ich gehe aber davon aus, dass wir damit den Höhepunkt erreicht haben. Dann könnte sich die Anzahl der Verkäufe auf hohem Niveau einpendeln.“

Mehr ältere Menschen und weniger junge Erben könnten den Immobilien- und Wohnungsmarkt beeinflussen, so der Fachmann Rudolf Egger: „Die Erben haben oft keinen Bezug mehr zur Heimat, zum Haus, zur Heimat generell. Die Globalisierung macht auch vor Salzburg nicht Halt. Es wird dadurch das Angebot wahrscheinlich steigen.“

Wie lange noch die aktuelle Zinsenkrise?

Sinkende Preise durch mehr angebotene Immobilien wären eine logische Folge. Wohnungs- und Häuserpreise hängen allerdings auch an der Finanzwirtschaft ab, so Reikersdorfer: „So lange die Zinsen so niedrig bleiben, wird die Immobilie als Anlage weiter ganz oben bei den Kunden stehen. Sollte das Sparbuch wieder mehr abwerfen, dann könnte es sein, dass Immobilien nicht mehr so attraktiv sind.“

Derzeit gibt es in Salzburg ca. 1.900 Wohnungen auf dem freien Markt zu mieten und 2.500 Wohnungen zu kaufen. Möglichst viel Eigenkapital und möglichst lange Fixzinsvereinbarungen sind dringende Empfehlungen der Immobilienvermittler. Denn eine Vorsorgewohnung sei nur dann eine Vorsorge, wenn sie eine echte Geldanlage ist und nicht ein finanzieller Klotz am Bein.