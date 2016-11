Fäkalien im Haus hinterlassen - Einbrecher gefasst

Jener Einbrecher, der in der Nacht auf Sonntag in ein Haus in Maria Alm (Pinzgau) eingebrochen hat und dort Fäkalien hinterließ, konnte von der Polizei geschnappt werden. Der Deutsche gab an, stark alkoholisiert gewesen zu sein.

Der 19-jährige Deutsche brach in der Nacht auf Sonntag in das Wohnhaus einer 83-jährigen Frau in Maria Alm ein - mehr dazu in: Einbrecher hinterließen Fäkalien in Wohnung (30.10.2016; salzburg.ORF.at) Die Polizei konnte den Mann ausforschen, er war eigentlich auf Besuch bei Verwandten im Pinzgau. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er in dem Wohnhaus lediglich einen Pannendienst anrufen wollte, weil er zuvor mit seinem Pkw in der Nähe des Wohnhauses in einem Spitzgraben hängen blieb.

Mann wollte eigentlich Pannendienst anrufen

Nachdem bei dem Wohnhaus niemand öffnete, schlug der 19-Jährige die Scheibe eines Fensters ein und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren des Hauses rief der Deutsche dann den Pannendienst an. Danach beschloss er allerdings, einige Gegenstände aus dem Haus mitzunehmen. Warum der 19-Jährige seine „große Notdurft“ hinterließ, kommentierte der Deutsche nicht. Laut seinen Angaben war der Münchner stark alkoholisiert. Der Deutsche wird auf freiem Fuß angezeigt. Der gestohlene Radio und der Zinnbecher wurden dem Opfer wieder ausgehändigt.