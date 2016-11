Neue Notschlafstelle für Obdachlose wird eröffnet

In Salzburg-Parsch eröffnet die Caritas Salzburg am Donnerstag eine Notschlafstelle für 70 Obdachlose. Im neuen „Haus Franziskus“ werden auch Langzeitarbeitslose über 50 einen Arbeitsplatz bekommen.

Das Haus Franziskus soll in Zukunft einen warmen Schlafplatz, etwas zu Essen, eine Waschmöglichkeit und frische Kleidung für 70 Menschen bieten. Für akute Notlagen werden künftig zwei Familienzimmer zur Verfügung stehen. Die medizinische Versorgung übernimmt das Team des Virgilbusses.

Mit dem neuen Haus sei es der Caritas gelungen, eine dauerhafte Lösung für eine Notschlafstelle zu finden, sagte Caritas-Direktor Johannes Dines. Die bisherigen stark sanierungsbedürftigen Notschlafstellen könnten nun aufgelassen und in einem Gebäude gemeinsam betrieben werden.

Haus soll auch Logistikzentrum werden

Im Haus Franziskus befindet sich auch ein Logistikzentrum: Sach- und Kleiderspenden von Privatpersonen bzw. Unternehmen werden angenommen, sortiert und an bedürftige Menschen weitergegeben. Sie gehen an Caritas Einrichtungen oder an die vier „Carla“ Second-Hand Shops der Caritas in den Salzburger Stadtteilen Maxglan, Aigen und Lehen, sowie in St. Johann in Tirol weiterverteilt.

AMS-Projekt für Langzeitarbeitslose

Das Arbeitsmarktservice (AMS) bietet in einem Projekt auch Langzeitarbeitslosen über 50 einen Arbeitsplatz im Haus Franziskus. Das soll einen Wiedereinstieg ins reguläre Arbeitsleben erleichtern.

Der Großteil der Errichtungskosten des Haus Franziskus stammt aus Eigenmitteln der Caritas - zusätzlich wird das Projekt von Stadt und Land gefördert.

