Salzburg hat zweihöchste Zahl an Wahlärzten

In den vergangenen zehn Jahren ist die Anzahl an Wahlärzten in Salzburg um ein Drittel gestiegen. Viele dieser Mediziner sind in Spitälern angestellt - besonders beliebt sind Wahl-Internisten oder Gynäkologen.

2016 gibt es in Salzburg um ein Drittel mehr Wahlärzte als noch vor zehn Jahren. Insgesamt sind es 740 Wahlärzte und 460 Ärzte mit Kassenvertrag. Die Wahlärzte gibt es vor allem im Umfeld von Spitälern. Die Patienten müssen allerdings bereit sein, für ihren Arzt zu bezahlen. Nach Wien hat Salzburg die zweithöchste Anzahl an Wahlärzten in Österreich.

„Wahlärzte dürfen sich nicht Rosinen herauspicken“

Der Verwaltungsaufwand in den Kassen, um den Patienten einen Teil ihrer Wahlarzt-Rechnungen zurückzuerstatten, sei aber mittlerweile hoch, sagte der Direktor der Salzburger Gebietskrankenkasse, Harald Seiss. „Was man aber schon zu beachten hat, dass sich die Wahlärzte nicht die Rosinen aus dem System herauspicken. Es gibt keinen verpflichtenden Bereitschaftsdienst, keinen Wochenenddienst für Wahlärzte.“

Seiss: Teil der Rechnung soll Kasse übernehmen

Die Krankenkassen drängten darauf, den angestellten Spitalsärzten ihre Nebentätigkeiten in eigenen Ordinationen zu verbieten - das ist nicht gelungen.

Viel Aufregung verursachte die Forderung von SPÖ-Gesundheitsssprecher Erwin Spindelberger im vergangenen Sommer, wonach Patienten ihre Wahlarztrechnungen zur Gänze selbst bezahlen sollten. Das geht Harald Seiss zu weit - wer Beiträge einzahlt, habe auch Anspruch, dass die Kasse einen Teil der Arztkosten übernimmt, sagte der Direktor der Salzburger Gebietskrankenkasse. Patienten, die zum Wahlarzt gehen, erhalten von der Krankenkasse bis zu 80 Prozent des Honorars zurück.