Wahlkarten für BP-Wahl erhältlich

Am Donnerstag startet die Stadt Salzburg mit der Ausstellung der Wahlkarten für die Bundespräsidenten-Stichwahl am 4. Dezember. Die persönliche Beantragung und Abholung ist dann bis zum 2. Dezember um 12.00 Uhr möglich.

Für die persönliche Beantragung einer Wahlkarte werden wieder zwei Ausgabestellen in der Stadt Salzburg eingerichtet. Eine im Kieselgebäude, in der St. Julienstraße 20, die zweite im Pegasuszimmer im Schloss Mirabell.

Die Wahlkarte kann dort gleich ausgefüllt und in einer Sammelbox deponiert werden. Antragsteller müssen einen Lichtbildausweis mitbringen. Die persönliche Beantragung und Abholung von Wahlkarten ist bis zum 2. Dezember, 12.00 Uhr möglich. Wahlkarten können auch schriftlich oder online angefordert werden.

Bundespräsidenten-Wahl am 4. Dezember

Am 4. Dezember wird in Österreich die Stichwahl zum Bundespräsidenten wiederholt, nachdem der Verfassungsgerichtshof die Stichwahl aufgehoben hatte - mehr dazu in Verfassungsgerichtshof hebt Stichwahl auf (1.7.2016; news.ORF.at) Allerdings konnte auch der Wiederholungstermin am 2. Oktober nicht gehalten werden, weil es Probleme mit den Wahlkarten gegeben hatte - mehr dazu in Fehlerhafte Wahlkuverts aufgetaucht (8.9.2016; salzburg.ORF.at).

