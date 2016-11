Bestürzung nach tödlichem Fahrerfluchtunfall

Der Tod einer 53-jährigen Köstendorferin (Flachgau) beim Radfahren in Zell am Moos (OÖ) löst in den Orten und bei Angehörigen Bestürzung aus. Mittlerweile hat die Polizei aber erste Spuren zu zwei beteiligten Autolenkern.

Die Polizei in Salzburg und Oberösterreich sucht nach zwei Autofahrern, die am Montag bei einem Überholmanöver auf der Mondseer Straße (B154) bei Zell am Moos beteiligt waren. Einer der beiden erfasste die Radfahrerin beim Überholen. Beide fuhren aber weiter und halfen nicht. Mittlerweile gibt es aber erste Spuren - mehr dazu in Erste Hinweise nach tödlichem Unfall (ooe.ORF.at; 2.11.2016).

Der Ehemann der Getöteten, der am Montag mit ihr mit den Rennrädern unterwegs war, ist nach wie so geschockt, dass er von der Polizei noch nicht befragt werden konnte.

Appell der Angehörigen

„Die Betroffenheit ist natürlich schon sehr groß - bei mir persönlich und bei uns im Ort. Wir sind ein kleiner Ort, wo man sich kennt“, sagte Wolfgang Wagner (ÖVP), Bürgermeister von Köstendorf am Mittwoch. Die Eheleute seien „mit Begeisterung Radfahrer und haben das mit Liebe gemacht. Die sind sehr bekannt im Ort und total nett.“

Angehörige der Toten legten am Mittwoch Blumen, Kerzen und eine Fotocollage zum Gedenken an der Unfallstelle ab. Ihre Botschaft war, dass es wichtig sei, dass sich der Unfalllenker meldet - nicht nur wegen der Ermittlungen der Polizei, sondern auch, damit sie, die Hinterbliebenen, den tragischen Unfall für sich aufarbeiten können.

Die Unfallstelle sei gefährlich - das ist bekannt, sagte am Mittwoch Johann Wiesinger (ÖVP), Bürgermeister von Zell am Moos: „Die Verkehrsfrequenz hier ist sehr hoch, weil die B154 ein Autobahnzubringer zur Auffahrt Mondsee ist. Dass das eine riskante Stelle ist, davon zeugt ja schon die 70er-Beschränkung und in Folge der 60er.“

