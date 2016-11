Flüchtlings-Hilfsjobs „nicht das Allheilmittel“

Die vom Innenministerium festgelegte Liste von Hilfstätigkeiten, die Asylwerber leisten dürfen, ist für den Salzburger Gemeindeverband „sehr positiv, aber kein Allheilmittel.“ Denn nicht überall sei genug Arbeit da.

Flüchtlinge dürfen während ihres laufenden Asylverfahrens zum Wohl der Allgemeinheit Laub kehren, als Schülerlotse arbeiten, Vereinsfeste mitorganisieren oder dolmetschen: Insgesamt 32 Hilfstätigkeiten stehen auf der vom Innenministerium veröffentlichten Liste. Sie legt für Bund Länder und Gemeinden fest, was Flüchtlinge ab 16 Jahren machen dürfen und was nicht - mehr dazu in Asylwerber: Liste mit gemeinnützigen Arbeiten liegt vor (news.ORF.at; 27.10.2016).

Erlaubt sind Tätigkeiten die „dem Wohle der Allgemeinheit“ dienen und „sozialen Charakter“ haben. Außerdem dürfen sie keine bestehenden Arbeitsplätze „ersetzen oder gefährden“. Asylwerber sollen während dieser Arbeiten unfallversichert sein.

„Sehr abhängig davon, welche Arbeiten anfallen“

Für den Präsidenten des Salzburger Gemeindeverbandes und Bürgermeister von St. Johann im Pongau, Günther Mitterer (ÖVP), ist die Liste ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sei sie auch keine Lösung, um die jungen Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integrieren zu können: „Es immer sehr temporär davon abhängig, was gerade für Tätigkeiten anfallen“, sagt Mitterer. „Dafür haben wir aber die Sicherheit, dass man das machen kann, dass man sich nicht da irgendwo in einem illegalen Bereich bewegt. So gesehen ist es sicher sehr positiv, aber es ist nicht das Allheilmittel.“

In St. Johann habe man das Glück, dass sich ein Verein um die Flüchtlinge kümmert, sagt Bürgermeister Mitterer. Ob sich die Liste der Hilfstätigkeiten in allen Gemeinden so umsetzen lässt wie gedacht, daran zweifelt er aber. Es müsse ja erst einmal entsprechende Arbeit da sein.

