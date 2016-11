Wagrain: Unbekannte besprühen Burgmauer

Unbekannte besprühten in der Nacht auf Dienstag das Gemäuer der Burgruine in Wagrain mit politisch motivierten Schriftzügen. Die Täter verunstalteten zudem einen Stromverteilerkasten mit Teilen eines Hakenkreuzes.

„Kill you next“, „all cops are bastards“, „fuck the system“, das sind nur einige der aufgesprühten Sprüche auf dem Gemäuer der Burg Wagrain. Die unbekannten Täter besprühten neben den Burgmauern auch Fahrzeuge, Baustellenzäune und einen Stromverteilerkasten mit polizei- und gesellschaftskritischen und nationalsozialistischen Inhalten. Die Verdächtigen dürften rote und gelbe Markierungssprays verwendet haben.

Politisch motivierter Hintergrund?

Die Polizei vermutet, dass die Taten unter Alkoholeinfluss und in Zusammenhang mit Halloween entstanden sind. Einen politisch motivierten Hintergrund können die Ermittler aber auf Grund der Schriftzüge nicht ausschließen. Am Dienstag gab es noch keine Hinweise zu den Tätern.