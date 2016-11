Zell am See bietet Naturbestattung selbst an

Zell am See (Pinzgau) ist Salzburgs erste Stadtgemeinde, die von sich aus Naturbestattungen im Wald bzw. auf einer Wiese anbietet. Eigens dafür bereitgestellte Waldstücke stehen in der Bezirkshauptstadt zur Verfügung.

Verstorbene können in Zell am See schon jetzt abseits von Friedhöfen und ohne Grabstein beigesetzt werden, aber die Urnen müssen biologisch abbaubar sein. Das für die Naturbestattung bestimmte Waldstück befindet sich in unmittelbarer Nähe des Zeller Ortsfriedhofes. Zwar ist die Gestaltung des Areals noch nicht abgeschlossen, Bestattungen sind aber schon jetzt möglich.

Wunsch kam aus der Bevölkerung

Zell am See ist die erste Salzburger Gemeinde, die von sich auch die Möglichkeit zur Naturbestattung anbietet. Nachfragen und Wünsche aus der Bevölkerung waren Anlass für diesen Schritt, sagte Vizebürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ). „Bei uns kommt es oft vor, dass die Angehörigen nicht mehr in Zell am See wohnen und die Grabpflege dadurch sehr schwierig wird“, sagte Wimmreuter.

www.paxnatura.at

Im Frühjahr 2017 soll das Waldstück fertig gestaltet sein. Die Bestattung erfolgt in vollständig abbaubaren Urnen und ist für alle Religionszugehörigkeiten möglich. Neben der Stadtgemeinde Zell am See gibt es in Salzburg auch einen privaten Anbieter von Naturbestattungen, der aktuell vier Standorte hat - in Großgmain, Fürstenbrunn, Maria Plain und auf dem Untersberg (alle Flachgau).

Links: