Yoga füllt Betten in Zwischensaison

Die Yogatage in Gastein finden bereits im dritten Jahr statt. Heuer gibt es zum ersten Mal gleich zwei Yogawochen: im Frühjahr und im Herbst. Die Gastronomen setzen auf den weltweiten Yogatrend und füllen dadurch die Betten in der Zwischensaison.

290 Yogastunden in zehn Tagen: von Detox-Yoga bis hin zur Spiral-Dynamik. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene - Interessierte können die Kurse einzeln oder Pauschalangebote mit Übernachtungen buchen. Bei den Kombiangeboten naschen die Pongauer Hoteliers mit.

1.000 Übernachtungen durch Yoga-Liebhaber

Yoga-Kursteilnehmer schlagen die Brücke zwischen Sommer- und Wintersaison. Über die 10 Tage gesehen bringen die Yogatage der Region etwa 1.000 Nächtigungen. Laut Touristikern bringen die Yogatage der Region in schwierigen Monaten zusätzliche Gäste - und das ohne Mehraufwand für die Hotels. „Yoga in Gastein nimmt derzeit eine irrsinnige Dynamik an, das zeigen uns nicht nur die steigenden Besucherzahlen, sondern auch das Engagement der Hoteliers. Viele investieren in extra Yogaräume“, sagte Stephanie Gschwandtner vom Tourismusverband Gasteinertal.

Die Yogatage Gastein sind mittlerweile auch international bekannt. Nächstes Jahr findet erstmals eine internationale Yogakonferenz im Gasteinertal statt.

