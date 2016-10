Einbruch in Juweliergeschäft missglückt

Zwei Männer sollen Dienstagfrüh versucht haben die Scheibe eines Juweliergeschäftes in der Stadt Salzburg einzuschlagen. Die mutmaßlichen Einbrecher lösten dabei den Alarm aus. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest.



Die beiden Verdächtigen, ein 18-jähriger Marokkaner und ein 25-jähriger Algerier sollen am Dienstag gegen halb 6 Uhr Früh versucht haben die Scheibe eines Juweliergeschäftes mit einem Stein einzuschlagen. Kurz nach dem Auslösen des Alarms konnten die Polizisten die beiden Männer noch in der Nähe des Geschäftes anhalten. Einer der beiden Männer versteckte einen Stein mit Glassplittern in der Jackentasche. Die Beamten nahmen das Duo fest. Die beiden Verdächtigen wurden in das Polizeianhaltezentrum überstellt. Noch am Dienstag sollen der 18-jährige Algerier und der 25-jährige Marokkaner einvernommen werden.