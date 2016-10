Rauris: Gäste beschimpfen Polizisten

Zwei aggressive Gäste haben Dienstagfrüh in Rauris (Pinzgau) gegen Aufforderung des Lokalbesitzers nicht das Lokal verlassen. Einer der beiden Männer randalierte und warf ein Bierglas durch das Lokal. Die alkoholisierten Gäste widersetzten sich auch den Polizeibeamten.

Die beiden Pongauer, 21 und 25 Jahre alt, waren dem Lokalbesitzer wegen ihres aggressiven Verhaltens bereits aufgefallen. Als dieser gegen drei Uhr Früh die Gäste aufforderte das Lokal zu verlassen, randalierte einer der Männer und warf ein Bierglas durch den Gastraum. Ein Glassplitter traf einen Lokalgast am Unterarm. Der Besucher erlitt Schnittverletzungen. Die beiden Männer wehrten sich auch gegen die herbeigerufenen Polizeibeamten und beschimpften diese. Die alkoholisierten Pongauer wurden wegen aggressiven Verhaltens vorläufig festgenommen und auf die Polizeiinspektion Zell am See gebracht. Sie werden angezeigt.