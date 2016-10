Gemeinden machtlos gegen Bordelle

Gemeinden haben so gut wie keinen Handlungsspielraum mehr bei der Bewilligung von Bordellen. Lusthäuser zu verhindern sei nach einer Gesetzesnovelle des Verwaltungsgerichtshofes noch schwieriger geworden.

Die Ausübung der Prostitution in Bordellen störe das örtliche Gemeinschaftsleben deutlich weniger, als die Straßenprostitution. Das entschied der Verwaltungsgerichtshof im September. Die Richter bezeichnen es als klaren Vorteil, dass die Prostitution in ordentlich geführten Freudenhäusern am wenigsten kriminalisiert sei. Die Begleitkriminalität am Straßenstrich hingegen am höchsten.

Bordellprostitution gut zu überwachen

Laut Verfassungsgerichtshof ermögliche die Bordellprostitution eine intensive Überwachung und genaue Kontrolle von sitten- und gesundheitspolizeilichen Auflagen. Lusthäuser würden die geheime Prostitution bekämpfen und das Auftreten von Zuhältern im öffentlichen Raum behindern.

Aktueller Fall in Vorarlberg

In Vorarlberg hat der Verwaltungsgerichtshof gegen die Interessen einer Gemeinde gestimmt und für die Errichtung eines Bordells. Der Streit zog sich über fünf Jahre. Obwohl alle neun Bundesländer unterschiedliche Regelungen haben, dürfte die neue Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes für ganz Österreich gelten, sagte Martin Huber, Geschäftsführer des Salzburger Gemeindeverbandes.

