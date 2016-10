Pinzgauer aus Dschungel in Ecuador befreit

Eine Spezialeinheit der Polizei aus Ecuador (Südamerika) hat einen gebürtigen Brucker (Pinzgau) nach acht Tagen Gefangenschaft im Dschungel befreit. Eine südamerikanische Bande hatte den Mann verschleppt.

Der gebürtige Pinzgauer Johannes Wagenknecht baut im Norden von Ecuador seit mehreren Jahren Kaffee an. Wagenknecht wurde von seiner eigenen landwirtschaftlichen Plantage entführt und acht Tage lang in einer Höhle im tiefen Dschungel gefangen genommen. Der gebürtige Salzburger soll bei der Entführung leichte Kopfverletzungen erlitten haben. Nach seiner Befreiung am Samstag sagte Wagenknecht, dass seine Schutzengel professioneller als seine Entführer gewesen sind.

Entführer forderten 350.000 Dollar Lösegeld

Die Entführer verlangten 350.000 Dollar Lösegeld, ansonsten würden sie den Salzburger umbringen. Polizisten aus Ecuador spürten jedoch das Versteck im Dschungel auf und befreiten den gebürtigen Salzburger am Samstag. Die Entführer wurden verhaftet. Sie stammen aus Kolumbien und Ecuador und gelten als Kriminelle.

Auf seiner Facebook Seite informierte der Salzburger am Sonntag über seine Befreiung.