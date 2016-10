Unzufriedenheit im Team von Red Bull Salzburg

Die Fußballer von Red Bull Salzburg sind nach drei Siegen in Serie wieder zurück in der Erfolgsspur. Trotzdem herrscht beim Meister Unzufriedenheit. Denn im Spiel des Teams läuft noch nicht alles rund.

Wenn Trainer Oscar Garcia seiner Mannschaft Signale gibt, dann steckt meistens Kritik dahinter. Auch beim 1:0-Pflichtsieg gegen den SV Ried Samstagabend wirkte der Spanier von der ersten Minuten an unzufrieden. Die Vorstellung des Trainers und die Wirklichkeit auf dem Platz deckten sich nur selten.

Auch Verteidiger Stefan Lainer zeigte sich nach dem Match eher unzufrieden: „Natürlich kann man sich’s vorstellen, wenn man eine Super-Chance herausgespielt hat und dann ist der letzte Pass einfach ungenau. Das ist natürlich ärgerlich - vor allem, wenn man dann in einen Konter läuft.“

Garcia: „Ich bin nie zufrieden“

Zu selten funktioniert es so, wie es sich das Trainer und Spieler wünschen - so wie beim Spielzug vor dem 1:0-Siegestreffer gegen Ried: Berisha spielte, Rzatkowski kämpfte und Hee Chan Wang traf. Für Trainer Garcia war das zu selten: „Ich bin nie zufrieden, ich will immer mehr. Ich bin glücklich, weil die Spieler hart arbeiten, aber will verlange immer mehr von mir selbst und den Spielern und das ist einer der Gründe, warum ich nie zufrieden bin.“

Auch Kapitän Jonatan Soriano hat in dieser Saison noch nicht wirklich zu seiner Form und zu seinem Platz gefunden. Als Sturmspitze fehlt ihm der Vorbereiter, als Vorbereiter fehlen ihm meistens die Stürmer: „Ich möchte spielen - egal, ob vorne oder hinten“, sagt Soriano. „Ich möchte spielen und wenn möglich ein Tor schießen. Ich möchte der Mannschaft helfen.“

Red-Bull-Team etwas unrund Im Spiel von Red Bull Salzburg läuft derzeit nicht alles rund - das bemerken die Zuschauern, aber auch Trainer und Spieler.

Es passt vieles beim Meister, aber eben nicht alles. Vielleicht ist diese Selbsterkenntnis der richtige Schritt, um die spielerische Überlegenheit in ebensolche Siege umzuwandeln.