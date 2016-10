Einbrecher hinterließen Fäkalien in Wohnung

Offensichtlich stark alkoholisierte Einbrecher haben in der Nacht auf Sonntag in Maria Alm (Pinzgau) in der Wohnung einer Pensionistin Fäkalien und Erbrochenes hinterlassen. Die Beute war lediglich ein Küchenradio.

Die Unbekannten stiegen in das Wohnhaus im Maria Almer Ortsteil Unterberg/Sonnberg ein, während die 83-jährige Bewohnerin schlief. Zumindest einer der Täter dürfte laut Polizei stark betrunken gewesen sein. Jedenfalls hinterließen die Einbrecher Fäkalien auf einem Teppich in der Küche und verteilten sie in dem Raum. Die Pensionistin entdeckte auch Erbrochenes der Unbekannten in der Küche und Fäkalien auf dem Balkon. Die Frau hatte das Chaos nach dem Aufstehen bemerkt und sofort die Polizei alarmiert.

Die Einbrecher hatten die Wohräume des Hauses nicht durchsucht, sondern lediglich das rund fünf Jahre alte Küchenradio als Beute mitgenommen.

Kleinwagen grub sich bei Flucht in Schotter ein

Danach dürften die Täter mit einem Kleinwagen geflüchtet sein: Denn die Polizei fand auf einer Schotterstraße unterhalb des Hauses Spuren, wo sich die Räder des Autos in eine Vertiefung eingegraben hatten. Die Täter bekamen den Wagen aber wieder flott und fuhren davon. Allerdings hofft die Polizei, dass es von dieser Aktion, die sich zwischen 22.00 und 6.00 Uhr zugetragen hat, Augenzeugen gibt. Wer Hinweise hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Saalfelden melden.