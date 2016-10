Caritas droht mit Klagen gegen „Lügen“

Die Caritas will künftig gegen Unterstellungen, wie etwa dass sie Flüchtlingen teure Handys schenkt, mit Klagen vorgehen. Denn diese Geschichten seien „Lügen“, betont der Salzburger Caritasdirektor Johannes Dines.

ORF

Vor allem in sozialen Netzwerken kursieren seit Monaten immer wieder Geschichten, dass Flüchtlinge angeblich teure Handys geschenkt bekommen sollen oder dass die Caritas einfach so große Summen Geld an Hilfesuchende ausbezahlen würde. Gegen diese Unterstellungen wehrten sich sowohl Caritas als auch Elektrohandelsketten wie Hartlauer schon - mehr dazu in Gerücht zu geschenkten Handys: Auch FPÖ auf Distanz (salzburg.ORF.at; 8.8.2016).

Doch trotzdem höre die Caritas nach wie vor immer wieder von diesen Vorwürfen. Und das will sich Caritasdirektor Dines nicht mehr länger bieten lassen: „Wir sind in der Zwischenzeit dazu übergegangen: Wer einen solchen Vorwurf hört, soll ihn uns bitte einfach melden. Denn wir werden Menschen, die uns das unterstellen, einfach klagen. Das ist eine Lüge.“

Auch Plakatkampagne gegen Hetze

Parallel dazu will die Caritas jetzt mit einer neuen Kampagne gegen Hetze auftreten und stattdessen für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft kämpfen. „Mehr Wir als Ich“ oder „Mehr Mut als Angst“ - das sind Schlagwörter auf den Plakaten, die im ganzen Bundesland zu finden sind. Die Caritas will damit zeigen, wie wichtig Zusammenhalt und Solidarität in der Gesellschaft sind.

Gerade in der Anonymität des Internets werden ja im Augenblick Schwächere und Andersdenkende oft untergriffig attackiert. Doch nicht nur die Hetzte, sondern auch die ständig größer werdende Schere zwischen Arm und Reich sei zunehmend eine Herausforderung, sagt Dines. Rund 80.000 Menschen sind in Salzburg von Armut bedroht oder betroffen.