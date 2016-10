Lokalgast trank Spülmittel aus Schnapsglas

Samstagabend hat in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ein Lokalgast versehentlich ein Schnapsglas Spülmittel getrunken. Ein Unbekannter hatte das Mittel versehentlich in eine Schnapsflasche gefüllt.

Der 40-jährige stark alkoholisierte Gast hatte in dem Lokal einen Schnaps bestellt. Die Kellnerin nahm die Schnapsflasche mit dem falschen Inhalt und schenkte ihm das Geschirrspülmittel ein. Der Gast trank das Glas in einem Zug aus und musste sich sofort mehrmals übergeben.

Wer Mittel in Schnapsflasche füllte, ist unbekannt

Durch das Erbrechen blieben dem 40-Jährigen laut Rotem Kreuz größere gesundheitliche Schäden erspart: Er wurde nur zur Beobachtung ins Salzburger Landeskrankenhaus gebracht. Wer das Spülmittel in die Schnapsflasche füllte, ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt jedenfalls wegen fahrlässiger Körperverletzung.