Tochter unsittlich berührt: Rauferei mit Vater

In einem Lokal in Saalfelden (Pinzgau) haben die unsittlichen Avancen eines Betrunkenen bei einer 18-Jährigen in der Nacht auf Sonntag zu einer Rauferei geführt. Denn als der Vater sah, dass seine Tochter begrapscht wurde, griff er ein.

Der Vorfall passierte kurz vor 2.00 Uhr in dem Lokal: Der stark alkoholisierte 22-jährige Pinzgauer umarmte die 18-Jährige und berührte sie unsittlich im Intimbereich. Das sah der ebenfalls im Lokal anwesende Vater der jungen Frau, beschloss, das sofort zu regeln und ging auf den Betrunkenen los.

Bei der anschließenden Rauferei wurden weder der Vater noch der 22-Jährige verletzt. Allerdings wurde die Tochter zu Boden gestoßen und klagte über leichte Kopfschmerzen. Die herbeigerufene Polizei nahm die Daten des 22-Jährigen auf. Er wird wegen sexueller Belästigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.