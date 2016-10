Großer Andrang beim Winterreifen-Umstecken

Ab 1. November gilt wieder die witterungsabhängige Winterreifenpflicht - und das führt bei den Autowerkstätten zu einem großen Andrang beim Reifenumstecken. Manche schieben sogar Reifenwechsel-Samstage ein.

Bei Porsche Alpenstraße in Salzburg-Süd war am Samstag Akkordarbeit angesagt. Im 30-Minuten-Takt machten die Mechaniker die Autos winterfit. Die Termine am Samstag waren seit Wochen ausgebucht: „Jeder Mechaniker schafft am Tag dann ungefähr zehn bis zwölf Autos“, sagt Mechaniker Johannes Eckschlager. „Am Tag sind es heute ungefähr 120 Autos. Das hilft uns unter der Woche - da müssen wir nicht so viele Räder wechseln.“

ORF

Intensivste Zeit für Werkstätten

Für die Werkstätten zählt der Herbst zur intensivsten Jahreszeit. Denn seit drei Jahren gilt in Österreich die Winterreifenpflicht. Autofahrer müssen von 1. November bis Mitte April bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben.

Die Erfahrung zeigt: Die Salzburger gehen ihrer Pflicht von Jahr zu Jahr genauer nach - aus guten Gründen. „Mir ist da schon einmal passiert, dass ich mit Sommerreifen im Schnee gesteckt bin“, sagt etwa Hermann Krüttner aus Grödig. „Es ist mir also lieber vorbeugend und rechtzeitig zu wechseln.“

Andrang beim Reifenwechseln Ab 1. November gilt die Winterreifenpflicht. Deshalb herrscht derzeit ein großer Andrang bei den Werkstätten zum Umstecken.

Winterreifenpflicht hat Auswirkungen

„Man merkt schon: Innergebirg sind sie fleißiger beim Umstecken und machen das schon früher, weil der Winter dort doch früher kommt“, beobachtet ÖAMTC-Pannenhelfer Robert Berger. „In der Stadt sind die Autofahrer ein bisschen laxer. Aber man merkt schon, dass das mit der Winterreifenpflicht ein bisschen besser geworden ist.“ Autofahrerklubs empfehlen, ab einer konstanten Tagestemperatur von sieben Grad auf Winterreifen zu wechseln. Denn dann steigt das Unfallrisiko mit Sommerreifen.