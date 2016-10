Alpinist abgestürzt: Großer Einsatz

Ein abgestürzter Bergsteiger hat am Samstag einen Großeinsatz von Bergretter und Alpinpolizisten bei Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) ausgelöst. Der Tscheche stürzte in über 2.500 Metern Höhe ab und wird jetzt geborgen.

Der etwa 40 Jahre alte Tscheche war zusammen mit einem Bekannten im Gebiet des Nationalparks Hohe Tauern am 2.531 Meter hohen Vorderen Spitzbrett in der Nähe der Gleiwitzer Hütte unterwegs. Ersten Meldungen zufolge stürzte der Mann direkt beim Gipfel ab.

Sein Begleiter konnte nicht sofort die Rettungskräfte alarmieren, weil in dem entlegenen Bereich kein Handy funktioniert. Er musste in einen Bereich absteigen, wo es eine Handy-Netzverbindung gibt und konnte erst von dort einen Notruf absetzen.

Bergretter aus Fusch, Alpinpolizisten, ein Polizeihubschrauber und der Notarzthubschrauber Alpin Heli 6 wurden alarmiert. Sie fanden den Verletzten im Lauf des Nachmittags und starteten die Rettungsaktion. Diese war gegen 16.00 Uhr noch im Gang.