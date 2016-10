Kindergarten-Ausbildung jetzt auch im Pinzgau

Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es auch im Pinzgau eine Ausbildungsmöglichkeit für Kindergartenpädagogen. In Bramberg wurde ein Kolleg dafür eingerichtet. Das Interesse ist groß.

In der Tourismusschule Bramberg gibt es seit dem Herbst ein Kolleg für Elementarpädagogik. Es dauert sechs Semester und kann auch berufsbegleitend absolviert werden. 29 Plätze stehen zur Verfügung, fast doppelt so viele Bewerbungen gingen ein. Im ersten Jahrgang des Kollegs sind ausschließlich Frauen vertreten.

Gemeinden hoffen auf Absolventinnen

Die Bürgermeister in der Region hoffen, dass der Großteil der Absolventinnen in der Gegend bleibt und in den dortigen Kindergärten arbeitet. Das würde den Gemeinden die Personalsuche erleichtern, sagt der Bramberger Bürgermeister Hannes Enzinger (ÖVP): „Wir haben da Probleme. Denn wenn wir für den Kindergarten mit einer Ausschreibung Fachpersonal suchen, meldet sich fast niemand mehr. Mittlerweile schreiben wir auch schon in Osttirol aus, das hält sich aber auch in Grenzen. Und wenn wir selber eine Ausbildung haben, haben wir natürlich die Hoffnung, dass man da in Zukunft Fachpersonal bekommt.“

Die Nachfrage nach Pädagoginnen und Pädagogen in den Kindergärten wird weiter steigen, weil immer mehr Gemeinden die Kinderbetreuung ausbauen. Für Pinzgauerinnen und Pinzgauer war die Ausbildung zum Elementarpädagogen bisher mühsam und teuer. Denn bis heuer gab es nur in der Stadt Salzburg und in Bischofshofen (Pongau) ein entsprechendes Angebot. Pinzgauer mussten also eine lange Anreise in Kauf nehmen oder eine Wohnung mieten.

