Alkolenker prallte gegen Felswand

In der Nacht auf Samstag ist in Ramingstein-Kendlbruck (Lungau) ein Alkolenker gegen eine Felswand geprallt. Der 30-Jährige saß mit 1,4 Promille am Steuer.

Der Lungauer war kurz nach 23.00 Uhr von der Steiermark in Richtung Tamsweg unterwegs. Dabei kam er unmittelbar vor Kendlbruck auf der Turracher Bundesstraße (B95) ins Schleudern und prallte gegen die Felswand. Sein Auto wurde auf ein Feld geschleudert und blieb dort auf der Seite liegen.

Ein Alkotest bei dem 30-Jährigen ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Ihn erwarten jetzt Anzeigen. An seinem Auto entstand Totalschaden.

