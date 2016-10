Rabiater verletzte bei Festnahme zwei Polizisten

Freitagabend hat ein rabiater mutmaßlicher Einbrecher in Salzburg-Itzling bei der Festnahme so heftigen Widerstand geleistet, dass er zwei Polizisten verletzte. Der Mann wurde äußerst aggressiv.

Anrainer hatten am Freitag kurz nach 21.00 Uhr den mutmaßlichen Einbrecher und einen weiteren Mann beobachtet, als diese durch ein Kellerfenster in ein Haus einsteigen wollten. Als die beiden Männer - ein Marokkaner und ein in Wals lebender Libyer - die herbeigerufene Polizei sahen, liefen sie sofort davon.

Die Polizisten konnten die beiden Flüchtenden aber einholen und stellen. Bei der Festnahme verhielt sich einer der beiden äußerst aggressiv und leistete heftigen Widerstand. Dabei verletzte er die beiden Beamten. Schließlich konnten ihn die Polizisten aber doch überwältigen. Er und sein mutmaßlicher Komplize wurden ins Polizeianhaltezentrum gebracht.