dm-Antrag gegen Apothekermonopol erfolglos

Die Drogeriemarktkette dm mit Hauptsitz in Wals-Himmelreich (Flachgau) ist mit ihrem ersten Antrag gegen das Apothekermonopol beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) abgeblitzt. dm will aber nicht aufgeben.

Die Drogeriemarktkette dm will alle nicht-rezeptpflichtigen Medikamente in ihren Filialen und im Onlineshop verkaufen und brachte deswegen beim VfGH den Antrag auf Aufhebung des Paragraphen 59 des Arzneimittelgesetzes und des Paragraphen 5 des Apothekergesetzes ein.

Aus formalen Gründen abgewiesen

Doch nur diese zwei Paragraphen im Gesetz aufzuheben, reiche nicht aus, um im Fall des Falles das Apothekermonopol zu beseitigen, entschieden die Verfassungsrichter. Deshalb wiesen sie den Antrag der Drogeriemarktkette aus diesen formalen Gründen - ohne inhaltliche Prüfung - zurück.

Drogeriekette plant neuen Anlauf

dm kündigte in einer Aussendung vom Freitag an, jetzt den Antrag zu „erweitern“. Der Geschäftsführer Harald Bauer interpretierte den Beschluss so, dass der VfGH „den Individualantrag gegen den Apothekenvorbehalt des Arzneimittelgesetzes grundsätzlich für prüfenswert erachtet“. Das sei ein erster wichtiger Erfolg, so der dm-Chef in Österreich.

ORF

Für sein Anliegen, rezeptfreie Arzneimittel in seinen Geschäften zu verkaufen, habe dm zuletzt indirekt auch Rückenwind durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs erhalten, heißt es in der Unternehmensaussendung. Der EuGH habe in Zusammenhang mit einem Erkenntnis zum Versand rezeptpflichtiger Arzneimittel festgestellt, dass bestimmte Zugangsbeschränkungen nicht dazu geeignet sind, Gesundheit und Leben zu schützen: „Dies muss wohl auch für den Bereich der rezeptfreien Arzneien gelten und für den stationären Verkauf in der Drogerie, der im Vergleich zum Vertrieb im Internet deutlich sicherer gestaltet werden kann“, glaubt Bauer.

Das Apothekenmonopol könne per se keine zentrale Voraussetzung dafür sei, dass die Menschen die richtigen Medikamente in der richtigen Dosierung zum richtigen Zeitpunkt verwenden, argumentiert der dm-Geschäftsführer.

Links: