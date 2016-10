Halloween als Party-Umsatzbringer

Halloween ist mittlerweile auch bei uns als Gruselfest etabliert - und immer öfter auch ein willkommener Anlass für große Partys. Bereits in den vergangenen Tagen wurde an zahlreichen Orten gefeiert - der Höhepunkt ist Montagabend.

Der Umsatz durch Halloween wird österreichweit auf 40 bis 45 Millionen Euro geschätzt - Tendenz in den letzten Jahren eher gleichbleibend. Dabei sind alleine in der Stadt Salzburg und im unmittelbaren Umland am Montag mehrere große Halloween-Feste angesagt.

Bereits am Samstag wurde in der Stieglbrauerei mit Gruselmaskierung gefeiert. Montagabend reicht die Auswahl vom Halloween-Ball im Kavalierhaus Kleßheim bis zur Hip-Hop-Halloween-Party im Republic in der Salzburger Altstadt: „Das Lokal wird gruselig umgestaltet. Wir haben kostenloses Zombie-Makeup für diejenigen, die vielleicht keine Lust haben, sich zu Hause extra zu schminken. Wir haben auch eine Kartenlegerin, die in die Zukunft schaut“, sagt Stefanie Erlmoser vom Republic-Marketing.

Immer einfallsreichere Verkleidungen

Auch im Salzburger Rockhouse haben die „Turbo Halloween“-Veranstaltungen aus den Jahren 2008 und 2009 ein Revival mit Kostümprämierung: „Einfach nur eine Hexenmütze oder eine rote Nase aufzusetzen ist nicht das, was wir uns vorstellen - sondern wir hatten einmal Rotkäppchen und den Wolf“, sagt Mikki Sixx von der Turbojugend Salzburg. „Und der Wolf war wirklich mit einzeln aufgebrachten Haaren. Das war in meiner Erinnerung das beste Kostüm, das ich bis jetzt gesehen habe.“

Angst vor Horrorclowns haben die Veranstalter im Rockhouse nicht - eher vor einem finanziellen Defizit: „Man versucht, dass man irgendwie über die Runden kommt, auf Null herauskommt, günstige Tickets hat“, sagt Sebastian König vom Rockhouse Salzburg.