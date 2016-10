Bad Vigaun: Bahnunterführung statt Schranken

Seit der Nacht auf Samstag ist in Bad Vigaun (Tennengau) die Rad- und Fußgängerunterführung unter der Bahnstrecke in Betrieb. Damit ist Bahnschranken an dieser Stelle endgültig Geschichte. Er wird durch eine neue Haltestelle ersetzt.

Der Umbau des Bahnübergangs in Bad Vigaun samt Errichtung einer neuen Haltestelle ist ein mehrjähriges Projekt. Denn bei diesem Übergang kreuzte die verkehrsreiche Salzachtal Bundesstraße B159 die Bahn-Hauptstrecke. Seit vergangenem Herbst umfahren die Autos den alten beschrankten Bahnübergang auf einer eigens gebauten Brücke - mehr dazu in Bad Vigaun: Neuer Bahnübergang fertig (salzburg.ORF.at; 28.9.2015).

ÖBB

Seit der Nacht von Freitag auf Samstag müssen auch Fußgänger und Radfahrer nicht mehr am alten Schranken warten: Sie können die neue Bahnunterführung verwenden. Diese Unterführung wurde in monatelanger Arbeit errichtet und ist über Rampen erreichbar - sodass auch der Tauernradweg unter der Bahnstrecke durchgeführt werden kann.

Neue Haltestelle mit Park&Ride-Platz bis Juli 2017

In weiterer Folge werden jetzt in Bad Vigaun die alten Bahnschranken entfernt. An der Stelle des Bahnübergangs wird eine neue S-Bahn-Haltstelle samt einem Park&Ride-Platz für 60 Autos errichtet. Bis Juli 2017 soll alles fertig sein. ÖBB-Projektleiter Christian Höss zeigte sich zufrieden mit dem Bauablauf: „Wir befinden uns im Zeit- und Kostenplan und mit dem Abbau des Schranken ist ein weiterer Meilenstein zur Modernisierung umgesetzt.“