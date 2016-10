Busverkehr zu Allerheiligen verstärkt

Zu Allerheiligen gibt es in der Stadt Salzburg wieder zusätzliche Busverbindungen und verstärkte Linien der Obusse zum Kommunalfriedhof im Stadtteil Morzg.

Die Sonder-Obuslinie 15 fährt zu Allerheiligen von der Bessarabierstraße über Lehen, Maxglan und das Zentrum zum Kommunalfriedhof. Und die Linie 5 wird verstärkt. Diese Busse fahren ab 9.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und Birkensiedlung im Süden der Stadt.

Details, Daten, Fakten

Die Obuslinie 5 wird verstärkt geführt, sodass in der Zeit von 9.30 bis ca. 16.30 Uhr zwischen Birkensiedlung – Kommunalfriedhof und Hauptbahnhof alle zehn Minuten ein 5er fährt. Bereits ab 7.30 bis 9.30 Uhr wird die Linie 5 ab/bis Hauptbahnhof im 15-Minuten-Takt geführt.

Die Sonder-Obuslinie 15 bringt Friedhofsbesucher von den Stadtteilen Liefering, Lehen und Maxglan direkt zum Kommunalfriedhof. Zwischen 8.20 Uhr und 16.50 Uhr fährt die Sonder-Obuslinie alle 20 Minuten diese Route: Bessarabierstraße – Neue Mitte Lehen – Aiglhof – Maxglan – Hanuschplatz – Justizgebäude - Kommunalfriedhof und retour.

Alle anderen Linien verkehren unverändert nach dem Sonntag-Fahrplan. Am 31. Oktober und am 2. November 2016 (Allerseelen) gilt der Fahrplan für schulfreie Tage - weitere Informationen dazu in obus.at