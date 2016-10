Pkw bei Lkw-Crash zerstört: Lenkerin lebt

Zwischen Laufen und Tittmoning ist Freitagfrüh eine Autofahrerin schwer verunglückt. Ihr Pkw wurde von einem kroatischen Sattelzug von hinten gerammt und in den Tankauflieger eines Salzburger Sattelschleppers gedrückt.

Die Frau überlebte und wurde schwer verletzt. Sie war von der Gemeinde Kirchanschöring auf bayerischer Seite der Salzach in Richtung Laufen bei Oberndorf (Flachgau) unterwegs. Laut Polizei dürfte der Lenker des kroatischen Sattelschleppers das Auto übersehen haben. Das Schwerfahrzeug rammte und schob es in den Gegenverkehr. Die Frau krachte daraufhin in den Tankauflieger eines Salzburger Transportunternehmers. Dadurch drehte sich der Pkw.

Feuerwehrleute aus Kirchanschöring schnitten die Schwerverletzte mit der hydraulischen Bergeschere aus dem Wrack, während sie schon von Rotkreuzhelfern erstversorgt wurde. Ein Notarzt-Team brachte die Lenkerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Bei Einsatzkräften hieß es, es sei angesichts ihres zerstörten Wagens ein Wunder, dass die Frau noch lebe.

