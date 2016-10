„Soldaten sind Mörder“-Plakat: Festnahmen

Am Rand der Bundesheer-Leistungsschau am Mittwoch in der Stadt Salzburg sind vier Personen kurzfristig festgenommen worden. Sie hatten ein Plakat mit der Aufschrift „Soldaten sind Mörder“ auf den Mozartsteg gehängt.

Eine Gruppe aus Männern und Frauen - laut Polizei aus der linken Szene in Salzburg - rollte gegen 15.30 Uhr das rund vier Meter lange und einen Meter breite Transparent über die Brüstung des Mozartstegs über die Salzach im Salzburger Stadtzentrum. Darauf stand „Soldaten sind Mörder - Nationalismus aus den Köpfen“. Dieser Slogan sei auch gerufen worden, so die Polizei.

Anzeigen wegen Störung der öffentlichen Ordnung

Durch die Aufregung wurden Polizisten der Einsatzeinheit aufmerksam und schritten ein. Sie beschlagnahmten das Transparent und nahmen vier Personen zwecks Identitätsfeststellung kurzfristig vorübergehend fest. Insgesamt sechs Personen im Alter zwischen 20 bis 41 Jahren werden jetzt wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt. Diese Verwaltungsübertretung sieht eine Geldstrafe bis zu 500 Euro vor.

Das Bundesheer lockte mit seiner Leistungsschau rund 50.000 Besucher in die Salzburger Altstadt - mehr dazu in Bundesheer zeigt Können und Stärke (salzburg.ORF.at; 26.10.2016).