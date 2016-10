Großer Schaden nach Einbruch in Amtsgebäude

Unbekannte Einbrecher haben über den Nationalfeiertag in einem Amtsgebäude der Stadt Salzburg für erheblichen Schaden gesorgt: Sie zwängten Türen auf und knackten Schlösser. Die Beute war aber gering.

Die Einbrecher suchten zwischen Dienstagabend und Donnerstagfrüh das Amtsgebäude an der Faberstraße in der Stadt Salzburg heim: Sie brachen zahlreiche Büros auf - so zum Beispiel im Strafamt, bei der Radarüberwachung, beim Fahrradkoordinator der Stadt, im Marktamt oder im Kanal- und Gewässeramt. Erst im Vermessungsamt wurden die Täter denn fündig: Dort knackten sie eine Handkassa und nahmen 330 Euro mit. Auch einen Laptop und eine Festplatte ließen sie mitgehen.

Der von den unbekannten Tätern angerichtet Sachschaden ist laut Magistrat aber erheblich: Die Einbrecher drehten Zylinderschlösser ab und beschädigten zahlreiche Türen.