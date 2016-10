Mann wollte sich anzünden: Polizei-Großeinsatz

Mittwochabend gab es in der Stadt Salzburg einen Polizei-Großeinsatz wegen eines 24-Jährigen: Der Mann schoss zunächst von einem Hausdach mit einer Luftdruckpistole. Dann floh er, holte Benzin und wollte sich anzünden.

Der Einsatz begann gegen 17.15 Uhr in der Meranerstraße in Salzburg-Lehen: Von dort meldeten sich besorgte Anrainer bei der Polizei und berichteten, dass ein Mann in seiner Wohnung randaliere und auch Schüsse gefallen seien. Als die Polizeistreifen an Ort und Stelle eintrafen, sahen sie den 24-jährigen Salzburger auf einem Vordach vor seinem Schlafzimmerfenster.

Als der Mann die Beamten bemerkte, stieg er zurück in seine Wohnung, holte eine Pistole und begann, aus der Deckung zu schießen. Deshalb wurde die Spezialeinheit Cobra herangezogen. Diese stürmte die Wohnung und fand dort die Luftdruckpistole - allerdings war der 24-Jährige über ein Garagendach geflohen.

Hubschrauber, Hunde, Polizeistreifen suchten

Daraufhin begann eine Großfahndung im gesamten Stadtgebiet - mit Hubschrauber, Polizeihunden und allen verfügbaren Streifenautos. Polizei-Hundeführer konnten den 24-Jährigen schließlich stellen - auf der anderen Seite der Salzach in Salzburg-Itzling.

Als der Salzburger die Polizisten sah, überschüttete er sich aber mit Benzin und versuchte sich anzuzünden. Denn auf seiner Flucht hatte sich der Mann bei einer OMV-Tankstelle einen Kanister mit Benzin angefüllt. Doch die Zündversuche misslangen, die Polizisten konnten den 24-Jährigen überwältigen und festnehmen.

24-Jähriger wollte von Polizei getötet werden

Bei einer ersten Einvernahme gab der junge Mann laut Polizei zu, dass er in der Wohnung und auch auf die Polizisten geschossen habe. Er habe von den Einsatzkräften getötet werden wollen, sagte er. Der Mann wurde vom Amtsarzt untersucht und auf Anweisung des Staatsanwalts in die Justizanstalt nach Puch-Urstein gebracht.

In der Wohnung des 24-Jährigen fanden Polizisten mehrere Digitalkameras und auch Reisepässe - sie könnten anderen Straftaten zuzuordnen sein. Hier müssten weitere Ermittlungen aber erst Klarheit bringen, so die Polizei.