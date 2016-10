ÖBB-Auslandsermäßigung gilt in Salzburg nicht

Wer mit einer ÖBB-Vorteilscard eine Zugkarte ins Ausland kauft, bekommt am Salzburger Hauptbahnhof keine Ermäßigung mehr. Denn Salzburg gilt tariflich auch als deutscher Bahnhof - und das berücksichtigen die ÖBB-Ticketsysteme jetzt.

Von der Umstellung betroffenen ist zum Beispiel der Salzburger Unternehmer und Wirtschaftskammerfunktionär Michael Moser. Er und seine Mitarbeiter fahren regelmäßig mit dem Zug zu Geschäftsterminen nach Stuttgart. Doch vor Kurzem bemerkte Moser, dass beim Fahrscheinkauf auf der ÖBB-Webseite das Feld mit der bislang üblichen 25-prozentigen „Rail-plus“-Ermäßigung für die Auslandsfahrt mit der ÖBB-Vorteilscard nicht mehr auffindbar war. Deshalb muss er jetzt Vollpreis bezahlen - sehr zu seinem Ärger.

Zugfahrt von Salzburg „nicht grenzüberschreitend“

Die gestrichene Ermäßigung habe aber ihren Grund, sagt ÖBB-Sprecher Rene Zumtobel: „Der Salzburger Hauptbahnhof ist ein gemeinsamer Tarifpunkt zwischen der Deutschen Bahn und den ÖBB“ - das heißt: Für den Kartenkauf gilt Salzburg nicht nur als österreichischer, sondern auch als deutscher Bahnhof.

ORF

„Wenn man die 25 Prozent Rail-plus-Ermäßigung im Ausland bekommen will, dann muss die Reise an einem Bahnhof außerhalb von Salzburg beginnen, damit es eine grenzüberschreitende Fahrt ist“, betont Zumtobel. „Das heißt, man müsste das Ticket zum Beispiel von (den Salzburger Vororten) Elsbethen oder Hallwang-Elixhausen weg kaufen. Dann würde es die 25 Prozent geben. Unsere Mitarbeiter am Schalter werden die Kunden auch darauf hinweisen, dass das so ist.“

Ticketsoftware vor Kurzem umgestellt

Dass die 25-prozentige Rail-Plus-Ermäßigung mit der Vorteilscard für Auslandsfahrten von Salzburg aus nicht gilt, „ist eigentlich schon längere Zeit so“, ergänzt ÖBB-Sprecher Zumtobel. „Wir haben es jetzt nur am Automaten umgestellt, dass man die Vorteilscard Classic für diese Fahrt ab Salzburg nicht mehr anwählen kann. Deswegen wird sich der Kunde auch gemeldet haben.“

Die Unterschiede wirken sich in der Praxis so aus: Ein Fahrgast, der mit dem Zug von Salzburg zum Beispiel nach Frankfurt am Main reisen will, muss 118 Euro für eine Fahrt zahlen. Mit der ÖBB-Vorteilscard ist es vom Hauptbahnhof aus genauso teuer. Von Elsbethen (Flachgau) nach Frankfurt kostet die Reise im Vollpreis 122,80 Euro. Mit der Rail-plus-Ermäßigung der Vorteilskarte sind es dann 90,90 Euro. Würden die 25 Prozent Rabatt aber bereits ab Salzburg Hauptbahnhof gelten, würde wäre es für die Kunden noch einmal um 2,40 Euro billiger - nämlich 88,50 Euro.