Neuer Leiter für Landes-Sozialabteilung gesucht

Eine der wichtigsten Stellen im Salzburger Landesdienst wird nachbesetzt: die Leitung der Sozialabteilung. Drei Bewerber nahmen am Hearing am vergangenen Montag teil. Erstgereiht wurde Andreas Eichhorn, Referatsleiter in der Abteilung.

Die stark steigenden Sozialausgaben stellen das Land vor immer schwierigere Herausforderungen. Das kommt auch auf den neuen Leiter der Sozialabteilung zu. Für heuer rechnen das Land und die Gemeinden mit Sozialausgaben von 380 Millionen, das sind um 40 Millionen mehr als im vergangenen Jahr - mehr dazu in: Sozialausgaben steigen weiter rasant an (salzburg.ORF.at; 19.7.2016)

Nach dem Hearing der drei Bewerber liegt Referatsleiter Andreas Eichhorn aus der Sozialabteilung vorne. Er arbeitet seit mehr als zehn Jahren in der Abteilung. Eichhorn hat damit Astrid Lamprechter, die Geschäftsführerin der Geschützten Werkstätten, hinter sich gelassen.

Regierung beschließt, wer Sozialabteilung leitet

Im nächsten Schritt beschäftigt sich die Personalvertretung mit der Neubesetzung. Dann wird die Regierung beschließen, wer die Sozialabteilung in Zukunft leiten wird. Entscheidend ist, die Sozialausgaben in Zukunft zu steuern, hieß es vom Land. Von den Gemeinden hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Protest gegeben, denn sie müssen bei den Sozialausgaben, die das Land beschließt, die Hälfte bezahlen. Wer die Sozialabteilung führt, wird daran gemessen werden, wie gut die Kosten kontrolliert werden.

Bislang war Roland Ellmer, stellvertretender Leiter der Abteilung, auch als interimistischer Leiter der Sozialabteilung tätig.