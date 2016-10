„Versteckte Herbstferien“: Keine Kritik von Eltern

Viele Salzburger Gymnasien, Mittelschulen und Berufsbildende Höhere Schule haben sich heuer für lange „Herbstferien“ entschieden - dafür wurden schulautonome Tag genutzt. Kritik von den Eltern gibt es dazu aber nicht mehr.

Schulautonome Tage in Verbindung mit günstig gelegenen Feiertagen - das ist das Geheimnis von einer Woche Herbstferien. In fast jeder vierten Höheren Schule in Salzburg haben sich Lehrer, Eltern und Schüler heuer dafür entschieden, zwei der frei verfügbaren schulautonomen Tage schon in diesen Tagen zu konsumieren.

Der kommende Montag vor Allerheiligen ist für alle Salzburger Schüler, mit Ausnahme der Oberstufenschulen, frei. Und je nachdem, wie man die zwei frei verfügbaren Freitage um diesen fixen herum legt, ergeben sich acht Tage oder sogar neun Tage Ferien.

ORF

Geschicktes Rechnen für acht oder neun Tage frei

Acht Tage frei haben seit dem Nationalfeiertag Schüler und Lehrer der Handelsakademien in Hallein (Tennengau) und Saalfelden (Pinzgau), der Wirtschaftsschule in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) oder des Bundesgymnasiums in Tamsweg (Lungau), sowie das Doppler- und das Musische Gymnasium in der Stadt Salzburg.

Wer am Donnerstag und am Freitag noch Unterricht hat und die frei verfügbaren Tage auf kommenden Donnerstag und Freitag legt, der kommt sogar auf neun Tage Herbstferien. So hat das Akademischen Gymnasium, die HAK Hallein, die Tourismusschule Bischofshofen und die Praxis-Mittelschule der Pädagogischen Hochschule neun Tage frei.

Abstimmung gegen Herbstferien

Vor sechs Jahren ließ die damalige Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ) die Salzburger über geplante Herbstferien entscheiden. Damals stimmten sie gegen die Ferien rund einen Monat nach Schulbeginn.

Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) sprach sich im August für eine Aufteilung der Ferien - in kürzere Sommerferien, dafür Herbstferien aus - mehr dazu in: Neuer Vorstoß für Neuaufteilung der Ferien (news.ORF.at; 10.8.2016)