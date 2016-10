Donna Leon stellt Roman in Salzburg vor

Am Dienstag stellte die amerikanische Autorin Donna Leon ihren neuen „Commissario Brunetti“-Fall im Schauspielhaus Salzburg vor. In ihren Romane werden Themen wie Menschenhandel, Umweltverschmutzung oder Korruption behandelt.

„Ewige Jugend“ heißt der neue Fall von Guido Brunetti. Eine junge Frau hat nach einem Unfall schwere Schäden im Gehirn davongetragen und ist auf dem geistigen Stand einer 7-Jährigen. Ihre Großmutter bittet Brunetti, die Ursache des Sturzes zu ermitteln.

ORF

Guido Brunettis 25.Fall

„Ewige Jugend“ ist ein Jubiläum - es ist Brunettis 25. Fall. Donna Leon und Brunetti feiern damit sozusagen Silberhochzeit und die Beziehung zu Brunetti passt noch immer. Er gilt schließlich als Idealtyp: intelligent, kultiviert, höflich, glücklich verheiratet und Vater zweier Kinder.

ORF

Außerdem ist Romanfigur Brunetti ewig jung geblieben und wird das auch bleiben, sagte Donna Leon am Dienstag. „Das ist weil ich mir anfangs gedacht habe, dass es nur ein Buch wird. Daher hat er doch ein bestimmtes Alter, obwohl ich niemals gesagt habe, wie alt er ist.“ Sein Alter könne man allerdings anhand der Kinder einordnen. Leon sah keinen Grund, ihn älter werden zu lassen: „Er wäre ja jetzt schon 25 Jahre älter als zu Beginn und die Kinder wären längst erwachsen. Aber ich möchte das nicht und darum muss ich das auch nicht machen“, sagte Leon.

Romane werden in Italien nicht publiziert

Die Romane von Donna Leon werden in Italien nicht publiziert. Die Autorin will nämlich, dass ihr die Italiener weiterhin unvoreingenommen begegnen. Leon hat die vergangenen Jahre in Italien gelebt.