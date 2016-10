Lisa Kaltenegger

Die Kuchler Astrophysikerin Lisa Kaltenegger wird am Mittwoch bei der ORF-Sendung „Heimat großer Töchter und Söhne“ vorgestellt. Dabei geht es um Österreicher, die Großes geleistet haben.

Lisa Kaltenegger ist Astrophysikerin und gilt als Nachwuchshoffnung dieser Forschungsdisziplin. Die 39-Jährige aus Kuchl ist auf der Suche nach einer zweiten Erde im Universum. Schon als Kind war sie begeistert von den Sternen, machte diese Leidenschaft zu ihrem Beruf und heimste damit schon zahlreiche internationale Preise ein.

M.Pössel/MPIA

Ihr Spezialgebiet sind Exoplaneten. Das sind Planeten, die um Sterne außerhalb unseres Sonnensystem kreisen. Davon gibt es mehrere Milliarden. Die Suche nach einem erdähnlichen gleicht da der Suche nach einer Nadel in einem Heuhaufen. Mit der Messung von Lichtstrahlen, die eine Art DNA der Planeten bilden, ist es aber dennoch möglich.

Sendungshinweis: „Heimat großer Töchter und Söhne“ 22.30 Uhr, ORF 2

Wissenschaft für Jedermann

Kaltenegger kann begeistert über die Sterne und Planeten reden und erklärt das Universum so verständlich, dass auch Laien das Thema verstehen. Die Kuchlerin leitet ein Institut der Cornell University in New York. Zwischendurch kommt sie mit ihrem Mann, einem portugiesischen Raumfahrtingenieur, und der gemeinsamen Tochter immer wieder nach Salzburg.

„Sind wir allein im Universum?“

Die 39-Jährige veröffentlichte vor einem Jahr ein Buch mit dem Titel „Sind wir allein im Universum?“ - mehr dazu in: Erstes Buch von Astrophysikerin Kaltenegger (30.10.2015; salzburg.ORF.at)