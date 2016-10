Bundesheer zeigt Stärke

Am Nationalfeiertag präsentiert sich das Bundesheer in einer Leistungsschau in der Salzburger Altstadt. Höhepunkt wird dabei ein Sturm auf die Festung Hohensalzburg sein. Die letzte Leistungsschau dieser Art gab es vor zehn Jahren.

Es ist die größte Leistungsschau in Salzburg seit der Gründung des Bundesheeres im Jahr 1955. Auf Plätzen in der Innenstadt zeigen verschiedene Truppenkörper ihre Fahrzeuge und Ausrüstung, die Soldaten ihre speziellen Fähigkeiten.

Hubschrauber aus mehreren Größenklassen und Aufgabenbereichen sind zu sehen - darunter auch die legendäre Alouette III - dazu Panzer, Militärhunde, Fliegerabwehrgeschütze. Kinder können auf Haflingern der Gebirgstruppen reiten. Auf der Salzach fahren Pionierboote. In einer Feldküche wird gekocht und Essen an Bevölkerung und Gäste ausgegeben - mehr dazu in: Vorschau auf Leistungsschau des Heeres (salzburg.ORF.at; 26.10.2016)

Auch in Wien gibt es anlässlich des Nationalfeiertages eine Leistungsschau des Heeres. Die musste wegen Bauarbeiten auf dem Heldenplatz vor und rund um das Theater verlegt werden - mehr dazu in: „Alles Panzer“: Die verlegte Leistungsschau (news.orf.at; 26.10.2016)