Pärchen geht auf Polizisten los

Ein österreich-kroatisches Pärchen ist am Dienstag am Salzburger Hauptbahnhof auf Polizisten losgegangen. Die Beamten versuchten einen Streit zwischen mehreren Obdachlosen zu schlichten.

Die Beamten wurden zu den Busleisten am Bahnhofsvorplatz gerufen, weil einige Obdachlose in Streit geraten waren. Eine 28-jährige Salzburgerin beleidigte und beschimpfte die einschreitenden Polizisten derart aggressiv, dass die Beamten die Frau vorläufig festnahmen. Die Frau widersetzte sich der Festnahme und trat und schlug auf die Beamten ein. Die Polizisten blieben dabei unverletzt.

Mann wollte Freundin „beschützen“

Dann versuchte der Lebensgefährte der Frau, die Beamten an der Festnahme zu hindern. Nachdem der 35-jährige Kroate seine Freundin laut Polizei „beschützen“ wollte und sich ebenfalls nicht beruhigen ließ, wurde auch er vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Überstellung der Frau in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau) an. Die 28-jährige Salzburgerin wird wegen Verdachtes des Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Ihr Lebensgefährte wurde wenig später wieder freigelassen. Er wird wegen aggressiven Verhaltens angezeigt.