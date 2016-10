Jeder vierte tödliche Verkehrsunfall im Flachgau

Jeder vierte tödliche Verkehrsunfall hat sich in den vergangenen Jahren im Bezirk Salzburg-Umgebung ereignet. Das zeigen die Auswertungen von Statistikdaten durch den Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Seit 2012 sind insgesamt 170 Menschen auf den Salzburger Straßen tödlich verunglückt - die meisten im Flachgau. Aber auch im Bezirk Zell am See (Pinzgau) kamen 42 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Im Bezirk St. Johann (Pongau) waren es 36, in der Stadt Salzburg 24, in Hallein (Tennengau) 13 und in Tamsweg (Lungau) immer noch zehn Verkehrstote.

Maßnahmen gegen Alkohol, Handy, Schnellfahren

Der Verkehrsclub Österreich forderte deswegen einmal mehr verstärkte Maßnahmen gegen Schnellfahren, Handytelefonieren-und Alkohol am Steuer. Allein im Vorjahr erwischte die Polizei in Salzburg fast 1.500 betrunkene Autofahrer und knapp 7.000 Telefonierer, hieß es vom VCÖ.

Zuletzt stoppten Polizisten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Mittersill (Pinzgau) einen Alkolenker. Er war zu schnell unterwegs und hatte in seinem Auto neun Personen sitzen. Ein Alkotest ergab bei dem jungen Pinzgauer einen Wert von 1,5 Promille Alkohol im Blut - mehr dazu in: Auto völlig überbesetzt: Alko-Lenker angehalten (salzburg.ORF.at; 26.10.2016)