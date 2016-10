SV Grödig überraschend im ÖFB-Cup Viertelfinale

Der SV Grödig (Flachgau) steht überraschend im Viertelfinale des Österreichischen Fußball-Cups. Der Regional-Ligist gewann Dienstagabend das Heimspiel gegen die WSG Wattens mit 1:0.

Der Bundesliga-Aussteiger aus Grödig wird in dieser Saison langsam aber sicher zu der Überraschungsmannschaft im heimischen Fußball Cup. Wie schon in der zweiten Runde gegen Horn setzen die Grödiger auch gegen Wattens auf eine stabile Defensive und waren im Konter immer wieder gefährlich. Das Goldtor zum 1:0 erzielte schließlich Torjäger Mersudin Jukic in Minute 75.

ORF

„Systemumstellung hat funktioniert“

Der Plan von Trainer Andreas Fötschl ging damit voll auf. „Taktisch haben wir alles umgesetzt, was wir vorgehabt haben. Die Systemumstellung hat funktioniert. In der zweiten Halbzeit war es verdient, weil Wattens wenig Ideen hatte und wir im Konter die bessere Chancen hatten.“

Grödig überwintert damit im Cup und hofft im Frühjahr auf ein Duell mit einem Bundesligisten, etwa Rapid oder Meister Red Bull Salzburg. Dazu muss es der Cup-Titelverteidiger aber erst ins Viertelfinale schaffen.

Mittwoch: Red Bull gegen FAC Wien

Mittwochnachmittag empfangen die Salzburger den Erste Liga-Klub FAC aus Wien. Das klar favorisierte Team von Oscar Garcia spielt dabei um den 21. Sieg in Folge in einem Cup-Spiel. Anpfiff ist im Stadion in Kleßheim um 16 Uhr - mehr dazu in: Feiertag mit Sensationspotenzial (sport.ORF.at; 26.10.2016)