Vorschau auf Leistungsschau des Heeres

In Salzburgs Altstadt gibt es zum Nationalfeiertag einen Riesenrummel. Das Bundesheer präsentiert sich mit einer Leistungsschau – mit Einsatzkräften verschiedener Spezialeinheiten, Waffengattungen, Hubschraubern und als Arbeitgeber.

Franz Pritz

Es ist die größte Leistungsschau in Salzburg seit der Gründung des Bundesheeres im Jahr 1955. Auf Plätzen in der Innenstadt zeigen verschiedene Truppenkörper ihre Fahrzeuge und Ausrüstung, die Soldaten ihre speziellen Fähigkeiten.

Hubschrauber aus mehreren Größenklassen und Aufgabenbereichen sind zu sehen - darunter auch die legendäre Alouette III - dazu Panzer, Militärhunde, Fliegerabwehrgeschütze. Kinder können auf Haflingern der Gebirgstruppen reiten. Auf der Salzach fahren Pionierboote. In einer Feldküche wird gekocht und Essen an Bevölkerung und Gäste ausgegeben.

Kreatives Kommando

Brigadier Heinz Hufler ist der Militärkommandant im Land Salzburg. Er bemüht sich seit Jahren um die Sicherung der regionalen Standorte, auch in Zeiten, wo frühere Verteidigungsminister vieles einsparen und zusperren wollten.

Gerald Lehner

Militärchef Hufler spürt in Zeiten des internationalen Terrors nun einen deutlichen Stimmungswandel im Bundesheer und auch bei dessen Image in der Bevölkerung: „Es ist Aufbruchstimmung. Die Menschen sehen, dass nicht alles so schlecht ist, wie es früher schlechtgeredet wurde.“

Gerald Lehner

Oberst Franz Pritz ist der Stellvertreter Huflers als Salzburger Militärkommandant, Gebirgsjäger, ausgebildeter Heeresbergführer und auch privat ein sehr aktiver Bergsteiger. Dazu kommen seine privaten Interessen als Fotograf von Landschaften und Kunstwerken, der internationale Preise eingeheimst und auch schon weltweit eingesetzte Desktop-Titelbilder für den Microsoft-Konzern geliefert hat.

Pritz hat die heurige Salzburger Leistungsschau des Heeres geplant und projektiert: „Es gibt bei uns all das zu sehen, was das Bundesheer als tragende Säule der Demokratie ausmacht. Wir werden Mittwochmittag am Feiertag die Festung Hohensalzburg stürmen – auch mit Pyrotechnik, um zu zeigen, dass das Bundesheer bei Bedarf auch entsprechend wirksam seine Soldaten, Hubschrauber und Waffen zum Schutz der Bevölkerung und Österreichs einsetzen kann.“

Gerald Lehner

Konzert der auferstandenen Militärmusik

Presseoffizier Markus Bender erwartet großes Publikumsinteresse: „Wir haben so etwas in die Größenordnung in Salzburg noch nie gemacht.“ Etwa tausend Soldaten sind in Salzburg bei der Leistungsschau des Heeres dabei. Höhepunkte sind auch die Angelobung von 570 Rekruten im Festspielbezirk und das Konzert der populären Salzburger Militärmusik unter Oberst Ernst Herzog. Sie ist nun wieder in voller Stärke auferstanden - nachdem sie von einem früheren Verteidigungsminister beinahe abgeschafft worden wäre.

