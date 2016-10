„Bullen“ verlängern Vertrag mit Hee Chan Wang

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Hee Chan Wang bis 2020 verlängert. Der Südkoreaner hatte Samstag mit seinen ersten beiden Toren maßgeblichen Anteil am klaren 5:1-Erfolg in St. Pölten.

Der 20-jährige Südkoreaner spielt seit Jänner 2015 in Salzburg. Schlechte Nachrichten gibt es hingegen von Rapid-Kapitän Stefan Schwab. Der Saalfeldner erlitt im Wiener-Derby am Sonntag einen Knöchelbruch, wurde operiert und fällt mehrere Monate aus.

Rapid-Fans fordern neuen Sportdirektor

Rapid kassierte dabei gegen die Austria die erste Ligaheimpleite im neuen Stadion. Grund dafür war laut Trainer Mike Büskens vor allem die mangelhafte Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. „Wir müssen an der Effizienz arbeiten, so wie es uns die Austria vorgemacht hat“, sagte der Coach nach dem sechsten sieglosen Pflichtspiel in Folge.

Den Fans reicht es, sie fordern den Rücktritt von Sportdirektor Andreas Müller - mehr dazu in sport.ORF.at