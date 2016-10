Lehrberufe: Andrang bei Messe „i-star“

Wirtschaft, Gewerbe und Industrie suchen weiter dringend Lehrlinge. Die Jugend wird nun noch intensiver angesprochen. In St. Johann (Pongau) findet dazu die i-star statt, eine große Messe für Lehrberufe der Industrie.

Neun Betriebe sind heuer wieder mit dabei im Kongresshaus St. Johann. Sie präsentieren verschiedene Ausbildungen und Werdegänge – vom Maschinenschlosser, über Installationstechniker bis zum Metallgießer.

Attraktive Präsentationen

Ab Montagmorgen kamen sehr viele Jugendliche zu dieser Messe. Peter Unterkofler von der Salzburger Industriellenvereinigung freut sich über das Interesse: „Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir unsere Leitbetriebe aus der Region und die vielen Lehrberufe, die dort angeboten werden, den Jugendlichen unmittelbar vorstellen können.“

Die jungen Leute hätten zwei bis drei Stunden Zeit, die ganze Palette der Region kennenzulernen: „So schaffen wir es, das Interesse zu wecken.“

Mehr als 3.500 Gespräche in zehn Jahren

Am Montagabend gibt es ab 18.00 Uhr ein Sonderprogramm für Eltern. Trotz des vielfältigen Angebots konzentrieren sich noch immer 40 Prozent aller Lehrlinge in Österreich auf lediglich sechs Berufe. Messen wie die i-star in St. Johann gehört zu den wichtigsten Initiativen für die Berufsorientierung in Österreich. In den letzten zehn Jahren kamen 3.500 Jugendliche zu dieser Messe. Heuer sind es 500.

