Freie Kulturstätten fordern politische Reform

Der Dachverband der Salzburger Kulturstätten formuliert nun zehn Aufgaben für die Kulturpolitik des Landes und der Gemeinden. Es geht dabei nicht nur um mehr Geld.

Vom Schauspielhaus in Salzburg bis zum Kunsthaus Nexus in Seekirchen, vom Wakuum in Thalgau bis zur Leselampe - im ganzen Land sind 78 Kulturstätten im Dachverband organisiert. Bei den formulierten Aufgaben steht das Geld im Mittelpunkt der Wünsche: Das Land Salzburg gibt rund 4,6 Millionen Euro für die Freien Szenen aus, das entspricht von einem Euro aus dem Budget etwa 16 Cent.

Dachverband will Erhöhung auf 7,5 Mio. pro Jahr

Die Forderung des Dachverbandes präzisierte dessen Vorsitzender Karl Zechenter. „Wir schlagen eine Erhöhung auf 7,5 Millionen Euro pro Jahr vor“, sagte Zechenter. Damit ließen sich laut Zechenter zum Beispiel angemessene Gagen und Gehälter zahlen: Der Mindestlohn sollte gut 10 Euro pro Stunde betragen, man könnte sich auch um Subventionen der EU bemühen, wofür allerdings auch eine entsprechende Förderung durch Land und Gemeinde gefordert wird.

Mittelfristige Finanzierung verlangt

Der Dachverband fordert zudem auch eine mittelfristige Finanzierung, so dass die Subventionen auf drei Jahre gesichert sind. Erwartet wird auch mehr Transparenz. Da kritisiert der Dachverband zum Beispiel, dass die Vergabe der Räume in der Rauchmühle in Salzburg Maxglan nicht einsichtig sei. Schließlich verlangt der Dachverband ein grundsätzliches Bekenntnis, dass Salzburg Kulturland ist, und dass alle Zugang zu Kultur haben sollen.

