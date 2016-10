Hirscher Zweiter beim Saisonauftakt in Sölden

Mit einem zweiten Platz beim Riesentorlauf in Sölden (Tirol) hat Marcel Hirscher aus Annaberg (Tennengau) einen gelungenen Start in die neue Weltcupsaison gefeiert. Stefan Brennsteiner erlitt hingegen bei einem Sturz einen Kreuzbandriss.

Marcel Hirscher hatte nach Abstimmungsproblemen in den vergangenen Tagen auf ein altes Schuhmodell aus dem Vorjahr zurückgegriffen, was sich auszahlen sollte. Im zweiten Durchgang konnte er im Steilhang einen Ausfall artistisch vermeiden, am Ende fehlten ihm sieben Zehntel Sekunden auf Sieger Alexis Pinturault aus Frankreich. Dritter wurde der Deutsche Felix Neureuther - mehr dazu in sport.ORF.at

Brennsteiner erlitt Riss des Kreuz- und Innenbandes

Pechvogel des Tages ist Riesentorlauf-Europacupsieger Stefan Brennsteiner aus Niedernsill (Pinzgau). Er riss sich bei diesem Sturz das Kreuz- und das Innenband im linken Knie und wurde noch am Sonntag in Innsbruck operiert.