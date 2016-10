„Horror-Clown“ stieß 14-jährigen vom Fahrrad

Zum ersten Mal in Salzburg ist ein als „Horror-Clown“ verkleideter Unbekannter für einen Verletzten verantwortlich. Der Maskierte hat am Wochenende in Hallein (Tennengau) einen 14-jährigen Schüler vom Fahrrad gestoßen.

Danach flüchtete er nach Angaben des Opfers lachend. Der Schüler erlitt bei den Zwischenfall Abschürfungen. In Bischofshofen (Pongau) war - ebenfalls am Wochenende - ein 14-Jähriger angezeigt worden. Er hatte als „Horror-Clown“ verkleidet ein Auto angehalten, damit ein Freund ein Foto von ihm macht.

